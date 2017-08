Burgemeester Boy Swachten van Bladel overleden

BLADEL - Burgemeester Boy Swachten van Bladel is maandag op 59-jarige leeftijd overleden. Hij had kanker en was al lange tijd ziek. "Het raakt ons diep", laat de gemeente Bladel weten.

"Hoewel wij wisten dat zijn ziekte onomkeerbaar was, kwam het overlijdensbericht toch onverwachts", aldus de gemeente. "We verliezen in burgemeester Swachten een burgervader met hart voor de hele gemeenschap."



Bij Swachten werd in 2013 nierkanker geconstateerd. In 2014 werd hijĀ opnieuw ziek en oktober vorig jaar legde hij zijn functie als burgemeester neer. "Hij deed dat met het idee dat hij na een aantal maanden behandelingen in het ziekenhuis weer terug op zijn vertrouwde werkkamer zou zijn. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn."



Burgemeester Peter Maas was sinds 1 november de waarnemend burgervader van Bladel.