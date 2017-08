E-biker overleden na botsing met wielrenner in Best

BEST - De man die afgelopen woensdag op zijn elektrische fiets in Best tegen een wielrenner botste, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt het Eindhovens Dagblad.

De oudere man raakte bij de botsing op het Welschappad zwaargewond. Een traumahelikopter kwam er aan te pas om de man te verzorgen.



Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Hij is later aan zijn verwondingen overleden.