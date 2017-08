Willem van Hanegem ziet PSV niet als titelkandidaat: 'Doet pijn aan mijn ogen'

EINDHOVEN - Willem van Hanegem denkt niet dat PSV een rol gaat spelen in de titelstrijd dit seizoen. De voormalig topvoetballer rekent op een gevecht tussen Ajax en Feyenoord.

Van Hanegem heeft het niet zo op vrouwenvoetbal, geeft hij aan in zijn column. "Hoewel PSV momenteel ook pijn doet aan mijn ogen, hoor. Ze doen daar zelf een beetje alsof er allemaal niets aan de hand is, maar er zit helemaal niets meer in dat slappe elftal van Cocu."



"Als ik Marcel Brands was, haalde ik vandaag nog Sam Larsson op. Er moet iets gebeuren", aldus Van Hanegem.



Ajax en Feyenoord

"Zoals het er nu voor staat, zie ik de strijd om de titel tussen Ajax en Feyenoord gaan. Ajax voetbalt volgens mij wederom makkelijker. En als Frenkie de Jong daar straks echt een basisplaats heeft, zal het alleen maar beter worden. Hij is in mijn ogen een geweldig talent."