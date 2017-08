Tientallen jerrycans en een groot vat met drugsafval gevonden in Nuenen

NUENEN - Voorbijgangers hebben maandagnacht aan het Achterbos in Nuenen een grote hoeveelheid drugsafval gevonden. Het gaat om zo’n veertig jerrycans en een duizend liter vat. Een deel van de vaten had vlam gevat. De vondst werd iets na halftwee gedaan.

Het is niet voor het eerst dat op deze plek in Nuenen drugsafval is gevonden. In maart vorig jaar werden er ook vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden.

En in september brandde op ongeveer dezelfde plek een bestelbusje uit met daarin verschillende jerrycans met drugsafval.

Geblust

De brandweer heeft de vaten maandagnacht geblust.