F-16's Volkel in actie nadat passagiersvliegtuig contact met verkeersleiding verliest

VOLKEL - Twee F-16’s van de vliegbasis Volkel zijn maandagavond boven de provincie Zeeland ingezet voor een interventie. Een passagiersvliegtuig had het contact met de verkeersleiding verloren. De F-16’s namen hierop poolshoogte.

Uiteindelijk werd de communicatie met het vliegtuig hersteld en konden de F-16 terugkeren naar hun thuisbasis Volkel.

De actie van de F-16’s zorgde voor wat onrust in Zeeland. Tientallen mensen belden 112 na het horen van enkele harde knallen. Op Twitter spraken mensen van explosies.Volgens de politie werden de knallen veroorzaakt toen de F-16’s door de geluidsbarrière gingen.De actie van de F-16’s was een zogenoemde QRA, een Quick Reaction Alert . Hiervoor staan 24 uur per dag twee jachtvliegtuigen klaar om binnen enkele minuten op te stijgen om een onbekend toestel te onderscheppen.