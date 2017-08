Hoeraatje voor brandweer in Eindhoven: poes op Wereld Kattendag gered uit brandende woning

EINDHOVEN - Het is Wereld Kattendag en kun je deze dinsdag beter beginnen dan door een poes te redden uit een brandende woning? Een bewoonster van een huis in Eindhoven zal de brandweer er eeuwig dankbaar voor zijn. Zelf bracht ze het er minder gelukkig vanaf: de vrouw ademde rook in en moest worden opgenomen in een ziekenhuis.

Het vuur brak dinsdagmorgen door nog onbekende oorzaak uit in een slaapkamer waar toen niemand was. Een voorbijganger zag de rook en trapte de voordeur in, waarna de bewoonster wakker schrok en snel met haar dochter en hond het huis aan de Hondsruglaan verliet.



Poes geredÂ

Maar haar poes was nog wel binnen. De brandweer slaagde erin ook dat dier te redden.



Volgens een woordvoerder van de brandweer is de schade vooralsnog beperkt gebleven tot de slaapkamer waar de korte maar felle brand ontstond.