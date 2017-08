Bewoners Fort Oranje willen hulp bij vinden huis, kort geding tegen gemeente Zundert bezig

BREDA - Het zijn de laatste der Mohikanen. Jerry Proost en Cindy van Gils wonen nog op het ontruimde veld F van Fort Oranje in Rijsbergen. Ze willen hulp bij het vinden van een nieuw thuis en tot die tijd op de camping blijven. Dinsdag dient in Breda een kort geding.

Eind juni zou de gemeente, die bezig is met het ontmantelen van het park, hebben gezegd dat alle bewoners van de camping worden begeleid naar passende nieuwe woonruimte. Op 27 juli kreeg Proost iets anders te horen. "Toen ik donderdagavond thuiskwam van mijn werk hing er een brief met de boodschap dat we maandag vanaf halfnegen vertrokken moesten zijn. Dat we de camping niet meer op mogen."



De gemeente Zundert liet vervolgens weten dat alleen de bewoners met begeleiding een nieuwe woonruimte krijgen. Proost en zijn vriendin zijn zelfredzaam, dus dreigen ze buiten de boot te vallen.Op de laatste dag van juli werd veld F ontruimd. Proost en Van gils weigerden te vertrekken en spanden een kort geding aan. Dat wordt dinsdag door zo'n vijfentwintig belangstellenden op de publieke tribune bekeken. Eén van hen is Cees Engel, de voormalig exploitant van de camping.In de rechtbank geeft het stel aan dat ze een huis met een tuin in Breda of omgeving zoeken voor maximaal 900 euro.De rechter vraagt zich af waarom de gemeente Zundert is gedaagd, want die hebben geen huurovereenkomst gesloten met de bewoners. De advocaat van Proost en Van Gils brengt daartegenin dat de gemeente Zundert in een brief schreef mensen te willen helpen bij het vinden van nieuwe woonruimte. De advocaat van de gemeente Zundert stelt op zijn beurt weer dat daar geen rechten aan ontleend kunnen worden.Volgens de advocaat van de gemeente is het in het belang van de bewoners dat ze wegmoeten van Fort Oranje, omdat de situatie er onveilig zou zijn.Tot de uitspraak van het kort geding er ligt, mag het stel op de camping blijven. Die uitspraak volgt waarschijnlijk later deze week.