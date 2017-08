Omstreden kruidendokter Van de Moosdijk overleden, hij werd rijk met dubieuze handel

EERSEL - Willem van de Moosdijk uit Casteren, internationaal bekend en berucht als kruidendokter, is maandagnacht overleden. Hij werd 91 en overleed in een zorgcentrum in Eersel. Hij sukkelde al langer met zijn gezondheid.

De man verdiende vijftig jaar geleden veel geld aan de handel in geneeskrachtige kruiden. In ‘Voor de vuist weg’, een toenmalig tv-programma van Willem Duys, werd hij ontmaskerd.



Toneelstuk in Knegsel

Een jaar geleden voerde Theater ’t Ros uit Knegsel een toneelstuk uit over Van de Moosdijk.