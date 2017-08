Wereld Kattendag: extra aandacht en liefde voor je kat

ROOSENDAAL - Grote ogen kijken je smekend aan, staartje vrolijk omhoog in de lucht. Twee oortjes rechtovereind, een zacht vachtje. Je smelt ter plekke. 'Miauw' klinkt het en je bent verkocht. Zo snel kan het gaan. Toch werkt het niet bij iedere kat zo. Sommigen zitten in het asiel en hebben een nieuw baasje nodig. Wie maakt deze poezenbeesten uit het asiel in Roosendaal gelukkig op Wereld Kattendag?

Kattenliefhebbers weten dat katten de leukste dieren op aarde zijn. Wie wil er nou niet zo'n klein schattig knuffeldier in huis? Maar niet iedere kat heeft het goed. Daarom wordt sinds 2002 jaarlijks op 8 augustus Wereld Kattendag gehouden.Op Twitter en Instagram stromen de berichten over Wereld Kattendag binnen. De meeste gebruikers plaatsen een foto van hun uiterst gewaardeerde harige huisgenoot.