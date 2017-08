Wie was 'kruidendokter' Willem van de Moosdijk? 'Pa is een historische legende'

EERSEL - “Pa was zestig jaar mijn vader en vijftig jaar mijn hobby.” Frans van de Moosdijk is diep geraakt door het overlijden van zijn vader Willem. “Hij was al langer aan het tobben met zijn gezondheid, maar ik zag niet aankomen dat hij vannacht zou overlijden”. De 'kruidendokter' van Casteren werd 91 jaar.

LEES OOK: Omstreden kruidendokter Van de Moosdijk overleden, hij werd rijk met dubieuze handel



Frans, één van de vier gebroeders Van de Moosdijk, had een hechte band met zijn vader, die overleed in een zorgcentrum in Eersel. “Hij heeft tegen mij gezegd dat hij het zo lang heeft volgehouden dankzij de middeltjes die hij heeft verkocht.”



Als oplichter veroordeeld

En Van de Moosdijk heeft er heel veel op de markt gebracht. De geboren Eindhovenaar begon na de Tweede Wereldoorlog zijn handel in geneeskrachtige kruiden. De start was bescheiden, maar binnen de kortste keren wist hij in binnen- én buitenland een enorm kruidenimperium op te bouwen.



Van de Moosdijk verdiende er miljoenen (guldens) mee. Totdat een ex-werknemer in ‘Voor de vuist weg’, het tv-programma van Willem Duys, uit de school klapte. De kruidendokter werd als een oplichter neergezet en later ook veroordeeld.



Buit ergens verstopt

Uit wraak overviel Van de Moosdijk in 1972 met zijn broer Frans een geldloper. De buit bedroeg één miljoen gulden en ook hiervoor kreeg hij straf. Het geld is overigens nooit teruggevonden. Het zou ergens in De Kempen zijn verstopt. Twee jaar geleden kwam de VVV met een wandelapp met een speciale route ‘De mythe van de kruidendokter’, waarin ook de vermeende verstopplaats van de schat was opgenomen.



“Van die kruidenhandel heeft Willem nooit spijt gehad. Die overval had hij nooit moeten plegen, heeft hij tegen ons gezegd toen we hem opzochten”, vertelt Harm Kok, de man die hem vorig jaar neerzette in een toneelstuk over het leven van Van de Moosdijk.



'Slachtoffer van mediahetze'

Frans kan zich vinden in Koks woorden. “Pa voelde zich het slachtoffer van een mediahetze. Hij had op een bepaald moment meer dan twintig busjes rondrijden, die zijn spullen verkochten. Er was niks mee, volgens hem. Wanneer dokters hadden meegewerkt, dan was het nooit zo afgelopen, zei hij altijd."



"Mijn vader was een levende legende en is nu een historische legende. Een tijd geleden heeft hij me verteld dat hij, als hij ooit naar boven gaat, die Willem Duys mores gaat leren. Voor hemzelf zag hij in eerste instantie een plekje achteraan in de hemel in het vooruitzicht. Maar mijn vader kan goed praten en zal zich vanzelf bij Petrus aan de poort melden.”



'Toneelstuk was geweldig'

‘Het Kruidenrijk’, over de opkomst en ondergang van de kruidendokter werd vorig jaar zeven keer in de open lucht opgevoerd voor steeds vierhonderd mensen. Frans: “Ik heb ze allemaal gezien. En ik weet zeker dat pa ook is blijven leven om dit stuk te kunnen zien. Hij is er niet zelf bij geweest, maar heeft wel een dvd van de voorstelling gekregen en die heeft hij met plezier in Eersel bekeken. Hij vond het geweldig, prachtig gewoon.”



In eerste instantie stond Van de Moosdijk er huiverig tegenover. Kok: “Willem was een heel markant mens. De voorzitter en regisseur van onze toneelvereniging hebben met hem gesproken op het moment dat het stuk nog geschreven moest worden. Toen was hij niet bepaald enthousiast. Een dag voor de première zocht ik hem op en was hij vooral nieuwsgierig. Gaandeweg het gesprek kon hij zich zelfs in ons stuk vinden. Omdat wij het verhaal wilden vertellen zoals het gebeurd was.”