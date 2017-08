Dit is De Hel van de Pin: we fietsen de route alvast voor je [VIDEO]

WOUWSE PLANTAGE - Het parcours van de Hel van de Pin ligt er nu nog redelijk netjes bij, maar dat is straks wel anders. Dinsdagmiddag om 13:00 uur maakt de jeugd kennis met 'de Hel' van de Wouwse Plantage. Daarna volgen nog vijf categorieën. Je kunt zelf meedoen en 'de Hel' beleven of gewoon het filmpje op onze website bekijken. Omroep Brabant fietste, speciaal voor jou, een deel van het twee kilometer lange rondje.

Het parcours wordt pas écht zwaar als onze verslaggever De Kolenbaan in rijdt op zijn fietst. Tijdens droogte hangen er stofwolken en bij regen fiets je door een modderpoel. Het zal met de weerverwachting van vandaag eerder een waar modderballet zijn dan een stofwolk waar doorheen gefietst moet worden.En dat allemaal op een 'speciale fiets'. Alle deelnemers, allen amateurs, hebben een fiets met een recht stuur, stalen frame, één versnelling en geen klikpedalen. Iedereen fietst voor de eer, maar sommigen toch ook wel een beetje voor de prijzen. Degene die als eerste over de finish komt, wint een kleine premie én eeuwige roem.Als laatste start de groep waar alle leeftijden aan deel mogen nemen. De stoere mannen én vrouwen fietsen 25 rondes. Onze sportieve verslaggever, die het parcours speciaal voor jou alvast verkende, start ook in deze groep.De Hel van de Pin? Wouwse Plantage heette vroeger Pindorp (afgekort door ons Brabanders tot De Pin). 'De Hel' komt doordat de route door De Kolenbaan gaat. Dit deel van de route is het zwaarst. Je hebt óf stofwolken óf een modderpoel. Daarom heet het 'De Hel van de Pin'.