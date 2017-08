Heb jij een Engelse basset die Eva eens mag knuffelen?

GEMERT - Een Engelse basset, een lekker groot beest waar je lekker mee kunt kroelen. Daar is Eva van Elen (26) uit Gemert naar op zoek. Niet om in huis te nemen, maar gewoon om af en toe te knuffelen. "Mijn ouders hebben jaren geleden een Engelse basset gehad, maar die is helaas overleden", vertelt ze. "Maar mijn liefde voor de honden is daarmee niet verdwenen."

Reden voor Eva om nu via een bassetgroep op Facebook een oproep te doen voor een ‘knuffelbasset’. Het liefst in de buurt van Gemert. Ze heeft al heel wat reacties gekregen, maar de potentiële knuffelhonden ‘wonen’ nog wat ver weg.



Zelf hebben Eva en haar vriend al een labrador en twee honden in huis vinden ze wat te veel. "Daarbij vindt mijn vriend bassets stinken", vertelt ze. "Terwijl ik ze juist heerlijk vind ruiken."

'Schattige, sullige honden'

Maar wat vindt Eva nu zo leuk aan bassets? "Het zijn een beetje sullige honden. Dat vind ik heel schattig. Wanneer ik er een zie lopen knuffel ik hem of haar helemaal plat."

Hetzelfde geldt eigenlijk voor de moeder en broer van Eva. "Grote kans dat zij dus een keer mee komen om te knuffelen", lacht Eva.