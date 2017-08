Een kijkje achter de schermen bij de vernieuwing van het spoor in Eindhoven

EINDHOVEN - Het spoor rond station Eindhoven wordt vernieuwd. En dat heeft een behoorlijke impact. Omroep Brabant nam een kijkje tijdens de mega-klus.

Dinsdag staan er grote werkzaamheden op de planning. Zo worden grote Engelsmannen (wissels) op hun plek gelegd en nauwkeurig gesteld. Het gaat om wissels die 28 ton wegen. Dat gebeurt dus niet met mensenhanden alleen. Hier moet groot materieel aan te pas komen. En dat levert mooie plaatjes op.





ProRail en aannemer Swietelsky vernieuwen in negen dagen tijd vijftien wissels en meerdere stootjukken. Tientallen spoorwerkers doen daaraan mee. De houten wissels worden vervangen door betonnen varianten. "Die gaan langer mee en ze zijn beter voor het comfort van de reiziger", legt Henk Wind van ProRail uit.

Geen treinen

Tot en met zondag 13 augustus is er geen of beperkt treinverkeer mogelijk tussen Eindhoven en Den Bosch en Eindhoven en Tilburg. Ook is er beperkt tot geen treinverkeer meer mogelijk tussen Eindhoven en Boxtel.



De werkzaamheden leverden op de eerste dag al flinke problemen op. Veel reizigers wilden afgelopen zaterdag naar Amsterdam voor de Canal Parade en er waren te weinig bussen ingezet.