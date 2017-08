Wel eens rokerslongen van dichtbij willen zien? Ga dan naar de Real Human Bodies-expo

BERGEN OP ZOOM - Ooit eens afgevraagd hoe longen van stevige rokers eruit zien? Schrik niet: die zien er echt niet uit. Zwart als roet. Zeker wanneer je ze kunt vergelijken met schone longen.

Wil je zelf de proef op de som nemen? Ga dan binnenkort naar Roosendaal, Breda, Eindhoven of Den Bosch. Daar is de komende weken Real Human Bodies te zien. Dit is een rondreizende anatomische tentoonstelling. De expo bestaat uit ongeveer tweehonderd onderdelen, variërend van stoffelijke overschotten tot delen ervan en 3D-afdrukken.



Luguber, met een leerzaam tintje

Het ziet er op het eerste gezicht heel eng uit, luguber misschien, maar als je je er echt in wil verdiepen, dan gaat er een wereld voor je open. En krijg je een bijzonder inkijkje in het menselijk lichaam, die al op veel bezoekers een diepe indruk heeft gemaakt. Ed Mareco, de man die namens de tentoonstelling het woord voert, kan dat uiteraard beamen.



Wat je zoal kunt tegenkomen? “Lichamen of delen ervan. Spieren, spijsverteringsstelsels, zenuwstelsels. Alles waaruit een menselijk lijf is opgebouwd, hebben we zo specifiek mogelijk aanschouwelijk willen maken. Zoals dat ook gebeurt voor doktersopleidingen of universitaire doeleinden.



'Speciaal geprepareerd'

"Het ziet er levensecht uit. Er is dan ook gebruik gemaakt van menselijke lichamen, die op een speciale en langdurige manier zijn geprepareerd. Lichamelijke cellen zijn bijvoorbeeld vervangen door siliconen cellen.”



“Het is educatief verantwoord zodat kinderen vanaf een jaar of tien én bezoekers op hoge leeftijd het kunnen begrijpen. De mens zit tamelijk ingewikkeld in elkaar. We willen met de tentoonstelling ook uitdragen dat je zuinig moet zijn op je lijf en leden. Dat hiervoor meer respect nodig is dan je zult denken. En dat een gezonde voeding en voldoende beweging erg belangrijk zijn.”