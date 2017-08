'We zijn in voor alle vormen van seks': Man plaatste seksadvertenties onder een valse naam

DEN BOSCH - Het verzinnen en laten plaatsen van seksadvertenties namens leden van SCMH, de voetbalclub in Mariaheide, en hun vrouwen kan niet door de beugel. Om deze reden heeft de rechtbank in Den Bosch een man uit Veghel veroordeeld.

De dader kreeg honderd uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De 41-jarige oud-elftalleider moet ook aan vijf mensen schadevergoeding van 750 tot duizend euro betalen.



Tweemaal benaderd

De advertenties kwamen in 2013 en 2015 op diverse landelijke en lokale internetsites. De indruk ontstond dat dit het werk was van vijf leden van SCMH. Nu blijkt dat de inwoner van Veghel dit heeft gedaan uit wraak, omdat hij in 2002 als hoofdtrainer door deze leden zwart zou zijn gemaakt.

In één van de advertenties stond: “Wij zijn op zoek naar een leuk paar van rond de 45 jaar voor seks. Wij zijn in voor alle vormen van seks”. De verdachte, zo heeft de rechter vastgesteld, vermeldde hierbij voornamen en telefoonnummers van de betrokkenen en ook foto’s van hen. In twee gevallen werden de in de advertentie vermelde personen benaderd door belangstellenden.

Ernstige inbreuk op privacy

Volgens de rechtbank heeft de verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op de privacy van de slachtoffers. Door deze gevallen van smaad kunnen lange tijd gevoelens van angst, onrust en onveiligheid blijven bestaan, meent de rechter. Zeker binnen een kleine gemeenschap als Mariaheide.

In het voordeel van de verdachte weegt de rechtbank mee dat hij geen strafblad heeft. Ook heeft de man volledig aan het onderzoek meegewerkt en berouw getoond voor zijn handelen.