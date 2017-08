Efteling versoepelt beleid voor gehandicapten

KAATSHEUVEL - De Efteling past opnieuw het gehandicaptenbeleid aan. Binnenkort kunnen ook particulieren een zogeheten ‘begeleidersabonnement’ aanschaffen. Voorheen was dat speciale abonnement alleen beschikbaar voor medewerkers van instellingen.

Aanleiding is een klacht van een moeder die een abonnement wilde kopen voor haar meervoudig gehandicapte dochter. De vrouw kreeg te horen dat zij niet in aanmerking kwam voor een begeleidersabonnement en deed vervolgens haar beklag bij antidiscriminatiebureau RADAR. Met succes: want de Efteling maakt dat abonnement dus ook beschikbaar voor particulieren.



Het verschil tussen beide abonnementen is dat de begeleidersvariant niet op naam staat, aangezien mensen met een beperking vaak door verschillende mensen worden begeleid.



De verdere versoepeling volgt op de al eerder teruggedraaide maatregel dat bezoekers met een beperking een doktersverklaring bij zich moesten hebben. De melding daarover van de Tilburgse Amber Binders leidde zelfs tot kamervragen.