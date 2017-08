Enorm drugslab in Roosendaal: man uit Rijswijk opgepakt

ROOSENDAAL - De politie heeft dinsdagochtend een 56-jarige man uit Rijswijk aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het grote drugslab in Roosendaal. Het drugslab werd op 6 april ontdekt in een loods aan de Jan Frederik Vlekkestraat. De politie had al snel door dat het een ‘flinke productielocatie’ was.

De loods was onderdeel van bedrijfsverzamelgebouw op het bedrijventerrein Majoppeveld-Noord. In het laboratorium stond een ketel waarmee amfetamineolie werd geproduceerd.



Op 6 april vielen de politie en gemeentemedewerkers het bedrijfspand binnen. Buiten de amfetamineolie werden er ook nog een hoeveelheid grond- en afvalstoffen gevonden. Het lab was klaar voor gebruik.

Na onderzoek van de politie bleek dat de ruimte gehuurd werd door een 56-jarige man. De man is opgepakt en zit vast voor verhoor.