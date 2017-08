Doodsoorzaak baby Cuijk blijft ook na sectie een raadsel

CUIJK - De doodsoorzaak van de baby die in november in een woning in Cuijk overleed, is ook na een sectie niet achterhaald. De baby overleed in het huis aan de Parallelweg terwijl hulpdiensten in dezelfde woning bezig waren voor de moeder van het kind. De baby werd op dat moment onwel. Reanimatie mocht niet meer baten.

De politie liet sectie doen op de baby omdat eerder onderzoek geen duidelijkheid kon geven over de doodsoorzaak van het kind. Maar ook de sectie geeft nu geen uitsluitsel. Bovendien blijkt nergens uit dat er sprake is geweest van een misdrijf, volgens de politie. Daarom stopt het strafrechtelijke onderzoek. De moeder van het kind is daarover geïnformeerd.



Situatie woning

Op de avond op 8 november, werd de moeder uiteindelijk in het ziekenhuis opgenomen. Volgens de politie was de aangetroffen situatie in de woning aanleiding om onderzoek te doen naar de doodsoorzaak van de baby.