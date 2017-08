Igor de kraker krijgt werkstraf voor niet luisteren naar de politie

TILBURG - Igor van Hest heeft samen met vijf andere antikrakers van de rechter dinsdag taakstraffen van veertig en zeventig uur gekregen. De antikrakers weigerden begin mei een villa aan de Dongenseweg in Tilburg verlaten. Zij kregen deze taakstraffen voor het niet opvolgen van een bevel van de politie.

Igor en de andere antikrakers woonden al elf jaar in de villa aan de Dongenseweg. De gemeente wilde de villa slopen en daarom moest de groep het pand verlaten. Enkele antikrakers gingen vrijwillig weg, maar Igor en nog zes anderen bleven zitten tot het bittere eind.



Politiehelikopter

Verschillende ruimtes van het pand waren gebarricadeerd, een aantal van de antikrakers zat in een verhoogde stellage met een brandweerslang en sommigen zaten vastgeketend aan het beton. Uiteindelijk moest de ME ze uit het pand komen halen. Ook vloog er nog een politiehelikopter boven de villa om de ontruiming te coördineren.



Igor werd ook uit het pand gezet en gearresteerd. Omdat hij een bevel van de politie negeerde, kreeg hij dinsdag van de rechter veertig uur taakstraf en één week voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar. Nog een antikraker kreeg dezelfde straf. De anderen kregen taakstraffen van veertig en zeventig uur.



De krakers hadden een antikraakcontract met de gemeente en betaalden huur voor de villa. De antikrakers gaven aan dat de woede vooral gericht was naar de gemeente Tilburg. Die zouden niet goed te werk zijn gegaan.