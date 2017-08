Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om ons drinkwater

EINDHOVEN - Ondiep water raakt steeds meer verontreinigd door bemesting en bestrijdingsmiddelen. Daarom gaan bedrijven als Refresco in Maarheeze het dieper zoeken. De frisdrankbottelaar wil zo schoner grondwater oppompen. De Brabantse Milieu Federatie, de BMF, zit hierop niet te wachten en heeft bezwaar aangetekend tegen een vergunning die door de provincie. Ook de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen.

Refresco heeft vorig jaar september een vergunning aangevraagd om meer grondwater op te pompen dan nu het geval is. Ook wil het bedrijf, dat onder meer voor Coca Cola werkt, water op een diepte van 175 meter oppompen.



Niet blij met aanvraag

De BMF heeft na de aanvraag al kanttekeningen geplaatst bij dit verzoek. Ook de gemeente Maarheeze en waterleidingmaatschappij Brabant Water zijn niet blij met de aanvraag, zo meldt de woordvoerder van de natuurclub.



Nu de provincie Noord-Brabant een ontwerp-watervergunning heeft verstrekt, heeft zijn organisatie weer bezwaar aangetekend. Volgens een woordvoerder gaat het om schoon water en dreigt al een schaarste aan drinkwater. Ook is de BMF bang voor precedentwerking: andere bedrijven als Bavaria, Coca Cola en Heineken gaan mogelijk eveneens zo’n watervergunning aanvragen.



'Verkeerde ontwikkeling'

“Gelukkig heeft Brabant grote hoeveelheden schoon drinkwater in de bodem zitten. We vinden het een verkeerde ontwikkeling dat commerciële bedrijven meer ruimte krijgen om water op te pompen uit een laag die bestemd is voor ons drinkwater. De provincie zou juist extra voorzichtig moeten zijn”, zo zegt de BMF-woordvoerder.



Partij voor de Dieren ook bezorgd

Ook de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het grondwater in Brabant. Volgens de Statenfractie zijn Gedeputeerde Staten niet op de hoogte van de vergaande gevolgen van het mestoverschot op de drinkwatervoorziening. Ze heeft hierover niet voor het eerst vragen gesteld.



Aanleiding is het besluit van de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) om onder meer in Brabant 21 waterpunten te sluiten. Dit, omdat het uitzuiveren van meststoffen in het grondwater te duur is.