Rookbommen bij PSV: weer drie mannen gearresteerd

EINDHOVEN - Drie mannen zijn dinsdagochtend door de recherche in Eindhoven gearresteerd voor betrokkenheid bij het afsteken van zes rookbommen. De rookbommen werden in april tijdens de wedstrijd van PSV tegen Ajax afgestoken in het Philips Stadion waardoor een flink deel van het stadion zich vulde met zwarte rook.

Tientallen bezoekers, waaronder kinderen, kregen door die rook last van ademhalingsproblemen, prikkende ogen en hoofdpijn. Ook was er sprake van angst en paniek. In totaal deden twaalf personen aangifte, maar het aantal supporters met klachten lag vele malen hoger.



De politie stelde direct na het incident een onderzoek in, in samenwerking met PSV. PSV-directeur Toon Gerbrands liet weten dat er 'grenzen zijn overschreden'.



Videobeelden

Onder meer na het bestuderen van videobeelden kon de politie dinsdagmorgen drie arrestaties verrichten. De aangehouden mannen zijn 21, 28 en 29 jaar oud en komen uit Sint Oedenrode, Eindhoven en Veldhoven. Van dat gezelschap wordt de 21-jarige man uit Sint Oedenrode ervan verdacht een coördinerende rol te hebben gespeeld bij de actie.



Vorige maand werden al zes mannen aangehouden voor de betrokkenheid bij de rookbommen.