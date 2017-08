Diego Maradona shopt uur lang in HEMA in Mierlo: 'Hij wilde een rookworst'

MIERLO - Hoog bezoek in de HEMA in Mierlo dinsdagochtend. Voetballegende Diego Maradona kwam daar samen met twee spelers van de club FC Fujairah inkopen doen. Zeker een uur besteedde hij in de winkel. “Hij vroeg of ik een rookworst voor hem kon opwarmen”, zegt medewerkster Dorah Abdullah.

Gelukkig voor Maradona en de twee spelers van het team waar hij hoofdtrainer van is, was het rustig in de HEMA op dinsdagochtend. Er was verder maar één klant in de winkel, vertelt medewerkster Dorah van 18.

'Weet je wel wie dat is?'

"Ik had het eerst niet door. Maar de twee voetballers spraken Arabisch tegen elkaar en mijn ouders komen ook uit het Midden-Oosten. Ze vroegen naar mijn afkomst. Toen hebben we in het Arabisch met elkaar gepraat. Een van de voetballers zei toen: ‘Weet je wel wie dat is? Dat is Maradona’. Ik en mijn collega waren helemaal blij."



Tein Vierbergen (23) had dinsdag echt de (werk)dag van zijn leven. Als voetbalfan kwam zijn droom uit. “Het was echt bizar om mee te maken.”



"We lieten hem rustig door de winkel lopen, aan de kassa hebben we gebabbeld. Het was niet druk, dat kwam wel goed uit voor hem. Ze hebben heel veel spulletjes gekocht. Maradona kocht zeker voor vierhonderd euro aan spullen, onder andere een pyjama. Hij vroeg nog of ik voor hem een rookworst warm kon maken. Maar wij hebben geen keuken, dus dat kon niet", vertelt Dorah."Hij kocht onder andere verzorgingsproducten en een heel saaie donkerblauwe pyjama. We waren allemaal stomverbaasd", zegt medewerker Tein.

Heel bijzonder

"Het was supergaaf natuurlijk maar we moesten het professioneel houden. We hebben hem lekker zijn gang laten gaan. Daardoor heeft hij veel kunnen kopen. Bij het afrekenen vroegen we of we op de foto mochten. Hij was er heel relaxed in."



Maradona ging met al het personeel op de foto en was volgens Dorah heel vriendelijk tegen iedereen. “Hij bleef heel netjes. Het was heel bijzonder.”