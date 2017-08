Helmond ligt nu ook op de Canarische Eilanden

HELMOND - De eerste foto's stromen binnen, van Helmonders die op vakantiebestemming een plaatsnaambord neerzetten. Fantastisch dat Helmonders op die manier hun trots op hun stad tonen, vindt stadskunstenaar Rocco Verdult die het project bedacht. "Ik ben in extase."

Zo zijn er al foto's binnengekomen uit Venetië, de Canarische Eilanden en Frankrijk. Maar ook dichter bij huis, uit de Belgische stad Brugge en Zeeland. De foto's worden verzameld op het instagramaccount Stadskunstenaarhelmond, maar verschijnen ook op Twitter.



Gebroken been

Eén foto komt zelfs van heel dichtbij: uit Helmond zelf. Verdult: "Diegene kon nog niet op vakantie omdat ze een gebroken been heeft. Ze heeft dan maar haar gebroken been vastgelegd met het plaatsnaambord erin geklemd."



LEES OOK: Ik ga op vakantie en neem mee... Helmond



De kunstenaar bedacht het project omdat hij vindt dat inwoners best trotser mogen zijn. Het idee werd vrijwel meteen omarmd door de inwoners. "We hebben honderd bordjes uitgedeeld, maar het hadden er net zo goed vijfhonderd kunnen zijn."



Exotische bestemming

De foto's komen vooralsnog alleen uit Europa. Maar volgens Verdult komen er nog exotische bestemmingen aan. "Ik weet dat er nog mensen naar Borneo, Moskou en Las Vegas gaan."



Tot 31 augustus worden de foto's op het account gezet. Wat er daarna met de verzameling gebeurt, weet Verdult nog niet. "Daar denk ik nog over na. Maar de opzet is in ieder geval al geslaagd."