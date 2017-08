Virgil van Dijk eist transfer, Southampton-supporters boos en teleurgesteld: 'Geen respect'

SOUTHAMPTON - Virgil van Dijk wil weg bij Southampton. De voetballer uit Breda heeft maandag een officieel transferverzoek ingediend bij zijn club. De centrale verdediger was populair, maar fans van zijn club zijn inmiddels wel klaar met de Nederlandse international. "Hij handelt zonder respect."

Van Dijk wordt al even in verband gebracht met clubs als Chelsea, Manchester City en Liverpool. De voormalig jeugdspeler van Willem II ziet een transfer wel zitten, maar Southampton wil hem niet kwijt. Hij werd vervolgens uit de selectie gezet omdat hij zou weigeren om te trainen. In een statement is Van Dijk duidelijk over die lezing. "Laat helder zijn dat ik nooit heb geweigerd om te trainen."



"Mij is gevraagd hoe ik me bij deze situatie voelde, daarbij heb ik eerlijk aangegeven dat ik niet rustig in mijn hoofd was. Daarop heeft de trainer besloten dat ik niet bij het eerste team mocht trainen. De suggestie die nu gewekt is, vind ik beledigend", aldus Van Dijk.



Luke Osman weet dat fans van de club niet blij zijn met de huidige situatie. "De supporters zijn erg boos. Hij werd aanvoerder in januari, daarna heeft hij zich in een beschamende en ondankbare manier gedragen. Fans stellen de talenten van Van Dijk op prijs. Ze weten dat hij voor een topclub kan spelen. Maar ze zijn boos en teleurgesteld over de manier waarop hij een transfer probeert te forceren. Hij handelt zonder respect."De Engelse sportjournalist denkt dat het voor alle partijen het beste is om uit elkaar te gaan. "Maar dan is het wel een monumentaal verlies. Hij is de beste speler van Southampton. Het is onwaarschijnlijk dat de club hem kan vervangen door een speler met dezelfde kwaliteit."Osman rekent niet op een snelle transfer. "Ik verwacht dat het een 'waiting-game' gaat worden. Chelsea heeft interesse, maar voor Liverpool is hij een prioriteit. Ik verwacht de komende dagen een bod van Chelsea of Liverpool, maar als het onder de 65 miljoen euro ligt vraag ik me af of Southampton het bod wil overwegen.Van Dijk wil in ieder geval weg, zoveel is duidelijk. "Ik ben en blijf iedereen dankbaar, maar de relatie met de club heeft een deuk opgelopen. Ik heb dit verzoek ingediend, omdat ik naar mijn idee geen andere mogelijkheid meer heb. Bij herhaling heb ik mijn wensen kenbaar gemaakt, maar interesse van grote clubs werd stelselmatig van tafel geveegd. Het is voor mij nu tijd om te vertrekken en ik hoop dat we tot een bevredigende oplossing komen."