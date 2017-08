Zo ziet een dag van treintekenaar Charlotte er uit: 'Soms schrikken mensen, vaak lachen ze'

BERGEN OP ZOOM - Het is een bekend beeld in de treincoupé: onderuitgezakte mensen die de tijd proberen te doden door de ene na de andere social media-app te openen, te sluiten, en opnieuw te openen. Maar Charlotte de Waal uit Bergen op Zoom zal je daar maar zelden op betrappen. Zij zit namelijk met haar kladblok op schoot en tekent portretten van de treinreiziger tegenover haar. “Dat mensen er om lachen is voor mij het belangrijkst.”

Charlotte is iedere dag een uur onderweg van Bergen op Zoom naar Rotterdam Blaak, waar ze lessen volgt aan de Kunstacademie. Genoeg tijd dus om iemand op papier vast te leggen. Maar niet iedereen is geschikt. “Ik moet wel een klik hebben”, zegt ze. “Ik begin met een simpele opmerking en dan kijk ik hoe het gesprek verder loopt.”



Veel positieve reacties

Soms schrikken mensen ook wel als Charlotte ineens haar potlood pakt en begint te schetsen, maar vaak reageren haar medereizigers postief. “Dan is het een drukke avondspits en moeten ze toch wel lachen”, vertelt. “Dat lachen is belangrijk.”



Het ‘model’ hoeft wat Charlotte betreft niet de hele reis stil te zitten. “Ik wil graag wel een persoonlijk gesprek. Dan kijken mensen anders en doen ze anders. Dan komt er meer van zo iemand naar voren”, en dat ziet ze graag. “Ik wil namelijk echt iemand op papier zetten.”



Bolle wangen?

Leny Ton is één van de reizigers die zich laat vastleggen door Charlotte. “Het is wel spannend hoe het er straks uitziet op de tekening”, vertelt ze. Het eindresultaat bevalt haar wel. “De ogen kloppen wel, maar ik wist niet dat ik zulke bolle wangen had”, lacht Leny.



“Het is nooit helemaal gelijk”, beaamt Charlotte. “Maar als de ogen aardig kloppen, vind ik het goed! Je ziet altijd wel dingen die je de volgende keer anders zou doen.”