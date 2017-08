Bestelbusje rijdt dwars door muur woonboerderij

UDENHOUT - Een bestelbusje van een shoarmazaak is dinsdagavond uit de bocht aan de Schoorstraat in Udenhout gevlogen en dwars door de muur van een woonboerderij gereden. De bestuurder is met nog onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De ravage in het woonhuis is groot.

De brandweer is op dit moment het huis aan het stutten. Later worden er houten planken tegenaan gezet. Vermoedelijk is de bestuurder uit de bocht gevlogen door het natte wegdek tijdens een hevige regenbui.



Auto stuiterde terug

De auto vloog uit de bocht, reed via een bosschage met zijn neus in de boerderij. De auto stuiterde terug en belandde op zijn kant. Omstanders hebben de chauffeur al snel uit de auto gehaald.



De bewoners waren tijdens het ongeval thuis. Ze werden door het ambulancepersoneel nagekeken, maar zijn ongedeerd. Wel laten ze weten geschrokken te zijn.