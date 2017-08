Schattig: peuter Nova (2) weet al precies hoe ze de politie moet bellen

Nova in het filmpje. (Foto: Politie Gemert-Bakel en Laarbeek)

GEMERT - Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met je kinderen uitleggen wat ze moeten doen in geval van nood. Nova is pas twee jaar oud, maar snapt het al heel erg goed. In een filmpje gedeeld door de Politie Gemert-Bakel en Laarbeek laat ze zien hoe ze 112 belt.

“Hallo pliesie!”, zegt Nova uit Aarle-Rixtel in het filmpje als ze begint met 'bellen'. De telefoongeluidjes maakt ze er ook zelf bij. “Oké doeiii, piep piep piep”, sluit ze af.

Ben zoals Nova

“Nova is 2 jaar oud. Nova belt 112 als ze hulp nodig heeft of als ze een verdachte situatie ziet. Nova is slim. Ben zoals Nova”, schrijft de politie op Facebook.