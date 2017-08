Drukke transferzomer en wisselende verwachtingen, eredivisie van start voor PSV, NAC en Willem II

EINDHOVEN - De eredivisie gaat vrijdag weer van start, ADO Den Haag en FC Utrecht trappen als eerste clubs af. PSV en NAC spelen zaterdag hun eerste wedstrijd, zondag volgt Willem II. Wat gebeurde er bij de Brabantse clubs in aanloop naar de start van het nieuwe seizoen?

Transferzomer

PSV raakte deze zomer flink wat basisspelers kwijt. Héctor Moreno (AS Roma), Jetro Willems (Eintracht Frankfurt) en Andrés Guardado (Betis Sevilla) vertrokken uit Eindhoven, maandag trok ook Davy Pröpper de deur in het Philips Stadion achter zich dicht. De middenvelder maakte de overstap naar Brighton & Hove Albion. Ook reservekeeper Remko Pasveer vertrok, hij ging naar Vitesse.



Tegenover het vertrek van meerdere basiskrachten stond de komst van enkele miljoenenaankopen. De Mexicaanse aanvaller Hirving Lozano kwam over van CF Pachuca, verdediger annex middenvelder Derrick Luckassen kwam over van AZ. Volgens Aad de Mos is het nu het ideale moment voor de Eindhovenaren om door te selecteren en jeugd de kans te geven.



Willem II raakte veel spelers kwijt. In totaal vertrokken er in de zomer veertien spelers uit Tilburg, waaronder doelman Kostas Lamprou (Ajax), Pele van Aanholt (Los Angeles Galaxy) en Anouar Kali (FC Utrecht).De club uit Tilburg heeft veel spelers gehaald, vanuit veel verschillende landen . Willem II versterkte zich met Stefan van der Lei (FC Groningen), Fernando Lewis (AZ), de Pool Bartlomiej Urbanski (Legia Warschau), de Duitser Timon Wellenreuther (Schalke 04), de Fransman Karim Coulibaly (AS Nancy), de Belg Ismail Azzaoui (VfL Wolfsburg), de Griek Konstantinos Tsimikas (Olympiakos Pireaus), de Engelsman Dan Crowley (Arsenal) en de Spanjaard Pedro Chirivella (Liverpool).NAC raakte na de promotie enkele belangrijke spelers kwijt. Zo speelt spits Cyriel Dessers dit seizoen voor FC Utrecht en staat Jorn Brondeel onder de lat bij FC Twente. Tegenover het vertrek van die spelers staat de komst van een groot aantal spelers.Met Paolo Fernandes, Thomas Agyepong, Pablo Mari', Thierry Ambrose, Angelino en Manu Garcia spelen er zes spelers van Manchester City op huurbasis in Breda. James Horsfield maakt definitief de overstap van de Engelse club naar NAC. Daarnaast werden ook Menno Koch (PSV), Rai Vloet (PSV), Nigel Bertrams (Willem II) en Karol Mets (Viking) aangetrokken.Na de derde plaats van afgelopen seizoen wilde PSV dit seizoen graag weer strijden om de titel. Voor het seizoen goed en wel begonnen is heeft men echter al een streep getrokken door de eerste prijs. In de voorronde van de Europa League werd de ploeg van trainer Phillip Cocu uitgeschakeld door NK Osijek. De oefenmeester wil snel een reactie zien. "De titelrace begint meteen in de eerste wedstrijd."Erwin van de Looi kan nog geen doelstelling formuleren, omdat zijn selectie nog niet compleet is. Hij is niet ontevreden over zijn ploeg. "De groep is talentvol. Maar heel wisselvallig. Dat zag je in de afgelopen oefenwedstrijden. Aan de bal is het heel erg goed. We hebben best wat goals gemaakt en kansen gecreëerd. Zonder bal zijn we af en toe nog heel kwetsbaar. Te kwetsbaar. Er is dus absoluut nog werk aan de winkel."Ook NAC moet aan de slag, maar trainer Stijn Vreven is positief. Supporters en technisch directeur Hans Smulders zijn tevreden met handhaving, de Belgische oefenmeester wil meer. "Ik ga hier helemaal niet over degradatie praten. et is zeker niet mijn ambitie bij NAC om alleen maar in de eredivisie te blijven. We gaan ervoor om onze doelstellingen omhoog bij te stellen en daar past praten over handhaven of degradatiestrijd niet bij."