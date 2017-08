FC Eindhoven verliest van amateurclub UNA, FC Oss te sterk voor Al Ahli

EINDHOVEN - In de voorbereiding op het nieuwe seizoen heeft FC Eindhoven verloren van UNA. De club uit de Jupiler League ging met 3-2 onderuit tegen UNA, uitkomend in de derde divisie.

Dennis van Vaerenbergh scoorde in de eerste helft twee doelpunten voor FC Eindhoven. Al na vijf minuten tikte de van Club Brugge gehuurde aanvaller de 0-1 binnen op het sportcomplex van UNA in Zeelst. Vijf minuten later maakte Jeroen Stottelaar de 1-1, hij scoorde met een schot van net over de middenlijn. Na een klein half uur maakte Van Vaerenbergh de 1-2.



FC Eindhoven wisselde veel, dat maakte het niet beter voor de Jupiler League-club. Brian Boogers maakte na 67 minuten de 2-2, niet veel later maakte Mart van de Gevel de 3-2. Alessio Carlone was met een schot op de lat nog dicht bij de gelijkmaker, maar de derde Eindhovense treffer viel niet.



In Herpen speelde FC Oss dinsdagavond tegen Al Ahli. De club uit de Jupiler League kwam in de eerste helft niet tot scoren, ondanks veel kansen. Twee minuten na rust kwam de ploeg van trainer Klaas Wels op achterstand. De club uit Qatar wist een slippertje van Joep van de Rande af te straffen. Twee minuten later was het weer gelijk, Erik Quekel tikte de 1-1 binnen.Joël Thomas maakte na een uur spelen de 2-1. De spits schoof de bal via de binnenkant van de paal in het doel van Al Ahli.Afgelopen weekend ging FC Den Bosch nog onderuit tegen FC Lienden. Dinsdag werd derdedivisionist Margreb '90 uit Utrecht makkelijk aan de kant gezet. FC Den Bosch won met 6-0. In de eerste helft scoorden Danny Verbeek, Dennis Kaars en Luuk Brouwers. In de tweede helft maakte Niek Vossebelt, die in de eerste helft nog een strafschop naast schoot, één goal. Danny Verbeek scoorde vanuit een strafschop en Sven Blummel maakte de zesde en laatste FC Den Bosch-treffer.