'Gemis en pijn zijn enorm', OG3NE-zussen danken iedereen voor steun na overlijden moeder

FIJNAART - De meiden van OG3NE bedanken dinsdagavond iedereen die hen de afgelopen periode gesteund heeft na het overlijden van hun moeder Isolde. "De vele duizenden reacties geven ons veel steun en kracht in deze ongelooflijk moeilijke tijd."

Isolde Vol-Malee overleed op 12 juli aan de gevolgen van kanker. "Het gemis en de pijn zijn enorm maar we moeten proberen het een plaatsje te geven met de gedachte dat zij er altijd zal zijn", schrijven ze op Facebook.



Veel reacties

De familie kreeg vele duizenden reacties na het overlijden van Isolde. "Via deze weg willen wij iedereen vanuit het diepst van ons hart danken voor het medeleven."



Vader Rik plaatste dinsdag ook al een bericht op Instagram met de tekst:"Alleen maar stilte, pijn en verdriet...wat mis ik jou mijn lieve Isolde".



Inspiratiebron

De moeder van Shelley, Lisa en Amy was al lange tijd ziek. Ze was de inspiratie voor het nummer Lights en Shadows dat OG3NE zong tijdens het Eurovisie Songfestival.