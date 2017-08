Melissa Boekelman door naar finale kogelstoten op WK Atletiek

LONDEN - Melissa Boekelman heeft zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten op het WK-Atletiek in Londen. De Bredase atlete stootte een afstand van 17.88 meter tijdens de kwalificatie en dat was voldoende om door te gaan naar de finale.

Ze moest 18,30 meter stoten of bij de beste twaalf eindigen om zich te plaatsen voor de finale. De 17,88 meter leverde Boekelman uiteindelijk de negende plek op. Anita Márton uit Hongarije was de beste in de kwalificatie en stootte tot een afstand van 18,76 meter.



'Zenuwslopend'

"Wow, dat was echt spannend", vertelde Boekelman na de kwalificatie aan de NOS. "Het was zenuwslopend, maar ik ben ijskoud gebleven. Ik wilde zo graag die finale halen en ik wist dat het mogelijk was. Het is gelukt! Nu ga ik echt genieten van die finale."



Het persoonlijk record van Boekelman staat op 18,66 meter. Daar bleef ze dinsdagavond dus wel ver bij uit de buurt.



De finale van het kogelstoten is woensdagavond en begint om 21.25 uur Nederlandse tijd.