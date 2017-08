Café de Petjes Bar in Overlangel helemaal uitgebrand [FILMPJE]

OVERLANGEL - Café de Petjes Bar in Overlangel is op de nacht van dinsdag op woensdag helemaal uitgebrand. Er is niemand gewond geraakt.

Rond vier uur ‘s nachts kwam de eerste melding binnen van een grote, uitslaande brand. Hulpdiensten uit de hele regio werden opgeroepen. De brandweercorpsen zijn nog steeds aan het blussen.



Er is bijna niets meer van het café aan de Doctor Ruijsstraat over. De rechterkant van het gebouw was een zaal, deze is helemaal uitgebrand.