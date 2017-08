Ontruiming Fort Oranje gaat verder, vandaag is veld G aan de beurt

RIJSBERGEN - De ontruiming van camping Fort Oranje in Rijsbergen gaat gestaag verder. Woensdagochtend worden de caravans op veld G weggehaald. Zo’n 50 mensen wonen op het veld, onder hen is een aantal bewoners met een zogeheten zorgindicatie. Die groep hoeft niet meteen weg.

De gemeente Zundert gaat de bewoners met een zorgindicatie helpen bij het zoeken naar een nieuwe woonplek. “We doen dit omdat ze dit zelf niet geregeld krijgen”, zei Louise Schneider van de gemeente eerder.



Hoe lang de groep op de camping kan blijven, is niet duidelijk. De gemeente probeert om zo snel mogelijk een nieuwe woonplek voor deze bewoners te regelen.



Camping in oktober leeg

Eind vorige maand begon de ontruiming op Fort Oranje. En ook de komende weken zullen veel caravans worden weggetakeld. Op 15 september moeten ook alle caravans van recreanten weggehaald zijn. Het is de bedoeling dat de hele camping voor 1 oktober leeg is.



De gemeente Zundert sluit de beruchte camping Fort Oranje, omdat er volgens burgemeester Leny Poppe-de Looff sprake is van een 'criminele woonwijk waar mensen leven onder erbarmelijke omstandigheden'.