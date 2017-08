Overlangel is na cafébrand gemeenschapshuis kwijt: ‘Een groot gemis voor het hele dorp’

OVERLANGEL - Terwijl de brand in Café Petjes Bar dinsdagochtend nog wordt nageblust, ziet de gemeenschap Overlangel hoe er bijna niets meer over is van hun lokale kroeg. Het café met grote zaal die in de nacht van dinsdag op woensdag in lichterlaaie stond, was de plek waar heel het dorp bijeenkwam.

“Het was de voetbalkantine van de dorpsclub. De carnavalsvereniging kwam hier bijeen. De ouderen deden hier van alles”, aldus Harold Barten, die maar zestig meter van het café woont. “Dit was dé ontmoetingsplek van Overlangel.”



Midden in de nacht werd Barten plotsklaps wakker. “Ik hoorde rond vier uur een knal en ik liep naar buiten”, vertelt hij. “En toen zag ik dat de Petjes Bar in lichterlaaie stond.”Het dorp moet nu op zoek naar een alternatief. “Dit is echt een groot gemis voor het hele dorp. We hebben als gemeenschap toch een ontmoetingsplek nodig."