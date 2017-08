Snelkraak op telefoonwinkel in Waalwijk, verdachte aangehouden

WAALWIJK - Op een telefoonwinkel aan de Irenestraat in Waalwijk is dinsdagnacht een snelkraak gepleegd. De daders kwamen binnen door de ruiten met bakstenen in te gooien. Er zijn meerdere telefoons gestolen. De politie heeft een 39-jarige man uit Oss aangehouden.

De politie kreeg rond drie uur ’s nachts een inbraakmelding. Getuigen hebben gezien dat er waarschijnlijk twee daders waren, die op een scooter zijn weggereden. Agenten zagen in de buurt een scooter rondrijden en gingen erachteraan. Toen de bestuurder de politie zag, ging hij er vandoor.



Onderzoek snelkraak

De politie achtervolgde de man en stopte hem op de Taxandriaweg. Op de scooter zat een valse kentekenplaat. Er wordt onderzocht of de 39-jarige Ossenaar betrokken was bij de snelkraak. De tweede verdachte is niet gevonden.



Hoeveel telefoons er zijn meegenomen is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoeveel schade de winkel heeft opgelopen bij de snelkraak.