Man bijt agent in arm omdat hij de bieb niet in mag

TILBURG - Een 31-jarige man uit Tilburg heeft dinsdagmiddag een agent in de arm gebeten nadat hem de toegang tot de bibliotheek op het Wagnerplein werd geweigerd. De man had een toegangsverbod maar negeerde die.

In de middag kreeg de politie een melding dat er een vervelende man in de bibliotheek was. Hij bedreigde onder meer het personeel.



Opstandig

Toen de agenten arriveerden, bleek de man behoorlijk opstandig. Ook beledigde hij de agenten. De man werd aangehouden. Maar op het moment dat de man werd geboeid, beet hij een agent plotseling in de arm.

De agent heeft aangifte tegen de man gedaan. De verdachte zit nog vast.