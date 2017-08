Echtelijke ruzie: man gooit spullen vrouw op straat, auto in brand

HELMOND - Een auto aan de Beienhoeve in Helmond is woensdagmorgen uitgebrand na een echtelijke ruzie. Volgens omwonenden leefden de eigenaren van de auto vaak in onmin.

In de morgen zou een nieuwe ruzie uit de hand zijn gelopen en heeft de man veel persoonlijke bezittingen en kleding van de vrouw op straat gegooid, vlakbij de auto. Een half uur later stonden de spullen en de auto in de fik.



Onherstelbaar beschadigd

De brandweer heeft de brand geblust maar kon niet voorkomen dat de Fiat onherstelbaar is beschadigd. Zowel de man als de vrouw waren niet meer in de straat aanwezig toen de hulpdiensten arriveerden.



Forensisch rechercheurs van de politie zijn opgeroepen om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.