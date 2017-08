Herfst in augustus? Wen er maar aan!

EINDHOVEN - Het is begin augustus maar het voelt voor veel Brabanders alweer als herfst aan. Het koele, natte weer is bepaald zomers te noemen. Her en der in Brabant kleuren sommige bomen zijn al rood en bruin. Is de zomer nu al voorbij?

“We moeten natuurlijk niet vergeten dat we in mei en juni ongekende droogte en warmte hebben meegemaakt”, aldus meteoroloog Tom van der Spek van MeteoGroup. “Juni dit jaar was de warmste juni in honderd jaar.”



Herfstverschijnselen

“De temperatuur gedurende de maand juli was gemiddeld, bij tijd en wijlen vielen er wel flinke buien. Zo ook in augustus, maar dat is logisch na zo’n extreem droge, hete periode. Dat verklaart overigens ook de herfstverschijnselen. Voor vegetatie voelt deze periode als herfst aan.”



Zomer nog steeds warm

Inmiddels is de temperatuur nu in augustus net onder het gemiddelde en kunnen we meer regenval verwachten. “Maar dat zien we de afgelopen vijftien jaar steeds vaker gebeuren”, aldus van der Spek. “De voorzomer (mei en juni) is dan warm en droog. Gevolgd door een relatief milde en natte juli en augustus. Dit jaar kunnen we overigens vooralsnog spreken van een bovengemiddeld warme zomer.”