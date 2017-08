'Foute' bankmedewerker loert in bankgegevens Roy Donders: 'Ik schrok me dood'

TILBURG - Roy Donders schrok zich dood toen hij woensdagmorgen las dat zijn bankgegevens bekeken zijn door een ‘foute’ medewerker van de Rabobank. De Stylist van het Zuiden is woensdagmiddag direct bij de Rabobank langs geweest om over de zaak te praten.

Volgens Roy is het hele gebeuren goed opgepakt en loopt er een groot onderzoek via de fraudeafdeling van de bank. “Er is gelukkig geen geld weg, overgemaakt of overgeboekt. Er is geen inzage geweest. Ik ben hier echt heel blij om”, zegt Donders.

Woensdagochtend meldde De Limburger dat een ‘foute’ bankmedewerker na een telefoongesprek met de stylist in zijn bankgegevens had zitten snuffelen. Dezelfde medewerker wordt ook gelinkt met de overvallen in Venlo en in Zundert. Hij was daar waarschijnlijk de tipgever.



Harde maatregelen

De overval in Zundert werd voorkomen door een arrestatieteam van de politie. Zij reden het busje van de overvallers klem en schoten één overvaller in zijn arm. Vijf mannen werden gearresteerd, later kwam daar ‘de tipgever’ nog bij.



De vermoedelijke tipgever werkte drie dagen per week in het servicecentrum van de bank en kon zo gegevens inzien van klanten. Een woordvoerder van de Rabobank kon er niet veel over zeggen, behalve dat ‘als een medewerker gegevens bekijkt terwijl dit niet mag, er harde maatregelen volgen’.



Positief blijven

Roy Donders is er in ieder geval klaar mee. “Ik kan dit niet goed gebruiken. Over drie weken gaat mijn winkel in het centrum van Tilburg open. Ik wil vooral lekker bezig zijn met positieve dingen en deze onzin heel snel vergeten. Ik hoop het nooit meer mee te maken.”