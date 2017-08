Boeren hoeven hun koeien voorlopig niet naar het slachthuis te brengen

DEN HAAG - De rechter in Den Haag heeft opnieuw een streep gezet door de fosfaatregels van de regering. Boeren dreigden koeien te moeten slachten omdat er door hun bedrijf teveel mest werd geproduceerd. Een gemiddelde melkveehouder zou hierdoor zo’n 50 koeien van de hand moeten doen of forse heffingen moeten betalen. Voor een nog onbekend aantal boeren gaat die regeling niet gelden, besliste de rechter vandaag.

In mei was er al een proefproces van vijf boeren over deze zaak. Na het afschaffen van het melkquotum in 2015 is de melkveestapel in Nederland fors gegroeid. Hierdoor wordt er in ons land meer mest geproduceerd dan met Europa is afgesproken. Als die mestproductie niet wordt teruggedrongen dreigt Europa met boetes. Vijf boeren stapten in mei naar de rechter, omdat ze net hun bedrijf fors hadden uitgebreid en nu hun veestapel moeten inkrimpen De rechter gaf die boeren gelijk. De gevolgen van de nieuwe regels zouden te groot zijn voor de vijf, oordeelde de rechter en ze zouden zelfs in hun voortbestaan worden bedreigd.



Andere boeren

Na dit eerste proces stapten honderden andere melkveehouders ook naar de rechter omdat ze vinden dat ze in dezelfde lastige positie zitten. De rechter heeft nu bepaald dat ook zij niet aan de regels hoeven te voldoen als ze daadwerkelijk in dezelfde situatie verkeren. Een boer die denkt in dezelfde moeilijke positie te zitten kan zich melden bij de staat, die dat dan binnen veertien dagen moet onderzoeken.



Overigens is de staat, na het eerste proefproces van mei, in hoger beroep gegaan. Dat hoger beroep dient in september. Maar omdat veel boeren nu al heffingen hebben gekregen voor de te grote veestapel, wilde de rechter niet wachten op dat hoger beroep en heeft hij nu dus voor boeren in dezelfde situatie de mestregels buiten werking gesteld.



Fosfaatrechten

Boeren mogen in 2018 alleen melkvee houden als ze daarvoor voldoende fosfaatrechten hebben. Volgend jaar worden ze daar dus voor 8,3 procent op gekort. Als een boer meer koeien wil houden, moet hij de rechten van een ander overkopen.





Er zijn wel een paar uitzonderingen. Zo zijn bedrijven die voldoende grond hebben in verhouding tot het aantal dieren vrijgesteld van de korting.De overheid probeerde eerder al melkveeboeren zo ver te krijgen te stoppen met hun bedrijf. Boeren die al hun melkvee afstootten, ontvingen een premie per koe. Hoe eerder je besloot om te stoppen, hoe hoger de premie. Deze regeling was zo populair dat het na een dag al voorbij was met de pret. Ruim vijfhonderd boeren meldden zich aan.