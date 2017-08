Tiësto is rijk, maar niet de rijkste... dj sprokkelt 33 miljoen euro bij elkaar

Tiësto is de op een na duurste dj ter wereld. (Archieffoto: ANP)

BREDA - Tiësto is de op een na best betaalde dj ter wereld. De Bredanaar harkte afgelopen jaar 39 miljoen dollar, ongeveer 33 miljoen euro, bij elkaar. Hij staat daarmee op plek twee van de lijst The World's Top-Earning DJs van Forbes.

Thijs Verwest, zoals de dj echt heet, verdiende het riante bedrag tijdens 134 optredens over de hele wereld. Volgens het zakenblad neemt hij iedere keer een bedrag van zes cijfers mee naar huis.



Calvin Harris op 1

Alleen Calvin Harris verdiende meer dan Tiësto. De Schotse dj haalde 48,5 miljoen dollar binnen. The Chainsmokers staan op nummer drie. De nieuwkomers in de lijst zitten Verwest op de hielen en kregen slechts een miljoen dollar minder.