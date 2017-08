Gezocht: 2.253 penaltynemers (scoren geen vereiste)

OSS - Nederland als een waar penaltyland voor voetbal? Denk aan verschillende EK’s en WK’s en menigeen zal in de lach schieten. Maar daar wil het Sport Expertise Centrum Oss verandering in brengen. Het centrum is op zoek naar minstens 2.253 penaltynemers om het wereldrecord strafschoppen te verbreken.

Op vrijdag 15 september moeten de ballen vanaf de elfmeterstip worden geschoten, tussen 8.30 en 18.00 uur. Op die manier wil het centrum aandacht vragen voor het aangepast voetbal, voor mensen met een handicap.

Strenge eisen

Het zal niet eenvoudig zijn om het record te verbreken en zo in het Guinness Book of Records terecht te komen. De eisen zijn streng. Zo moeten de ballen door verschillende mensen op hetzelfde doel worden geschoten binnen dertig seconden, er moet een gediplomeerde scheidsrechter toezicht houden, camera's dienen de strafschoppen vast te leggen en alle penaltynemers moeten op de foto en een handtekening in een logboek achterlaten.

Eén voordeel: de penalty’s mogen wel gemist worden.



Huidig record

Het huidig record is sinds november in handen van Hearts Football Club in Zuid-Afrika, dat 2.252 pingels aansluitend wist te nemen. “Daar willen wij overheen”, zegt Tom Driessen van het Sport Expertise Centrum. “Ik denk dat het moet lukken.”

Hoewel de penaltynemers dus een halve minuut mogen doen over de strafschop, wil het expertisecentrum een hoger tempo aanhouden. Het doel: vijf penalty’s per minuut, driehonderd pogingen per uur. “Als dat lukt zitten we om 16.30 uur al op 2.400 aaneengesloten pogingen”, stelt Driessen hoopvol.

Aanmeldingen

Volgens Driessen is de belangstelling groot. “De teller staat op 1.800 deelnemers, maar we zoeken er nog vijfhonderd. Meer mag ook.” Zo doen scholieren van het Maaslandcollege en Het Hooghuis al mee, evenals diverse voetballers van amputatieteams en g-teams.

Driessen hoopt ook nog profvoetballers en scheidsrechters te trekken. Aanmelden is verplicht, zodat de organisatie kan inschatten hoeveel deelnemers er zullen zijn.





Het centrum organiseert de wereldrecordpoging in opdracht van de stichting Zwaluwen Jeugd Actie, die is gelieerd aan de KNVB. Op 15 en 16 september is het bekerweekend en wordt op alle amateurverenigingen in Nederland gevoetbald voor jongens en meiden met een beperking.

Volgend jaar is het Europees kampioenschap CP-voetbal in Nederland, voor voetballers met een hersenbeschadiging.