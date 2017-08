Ruiter Okke (15) en paard gewond na aanrijding, auto rijdt door: 'Hij gaf nog een dot gas'

BREDA - De 15-jarige ruiter Okke Peemen is naar het ziekenhuis gebracht nadat hij op zijn paard werd geraakt door een losgeschoten aanhanger. Een automobilist kwam met hoge snelheid voorbij op de Rijsbergesebaan in Breda toen zijn aanhanger plotseling losschoot. De aanhanger kwam tegen de achterbenen van paard I’M (spreek uit op zijn Engels: I am) aan.

Okke was met I’M aan het trainen in het Mastbos en reed via de Rijsbergsebaan weer terug naar de stal toen zijn paard ineens werd geraakt door een aanhanger. “Het is echt een flinke klap geweest”, vertelt vader Toin Peemen. “Okke viel achterover in de aanhanger en I’M viel weer bovenop hem.”

De verwondingen lijken mee te vallen voor Okke, maar hij moest toch naar het ziekenhuis. “We moeten even afwachten of er geen inwendige organen zijn beschadigd. Je weet het gewoon niet als er een paard op je terecht komt. Wel heeft Okke verschillende snijwonden die in ieder geval gehecht moeten worden”, vertelt de flink geschrokken Toin.

Dierenarts

Niet alleen Okke raakte gewond, ook I’M heeft een flinke smak gemaakt. “Hij is gewond aan zijn hoef, beide achterbenen en zijn heup. Het ziet er niet best voor hem uit.” Toin bracht het paard gelijk naar de stal om zijn verwondingen te koelen. “De dierenarts komt vanmiddag kijken. Het is echt afwachten nu. Zowel voor Okke als voor I’M.”

De veroorzaker van het ongeluk reed, nadat Okke en I’M werden geraakt, door. “Volgens getuigen gaf hij nog een dot gas bij toen mijn zoon daar lag. Laf hoor, als een kind valt en je rijdt door." De politie onderzoekt van wie de aanhanger is.