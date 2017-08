Bobsleebaan in de Efteling ook woensdag nog gesloten

KAATSHEUVEL - Liefhebbers van de bobsleebaan in de Efteling hebben ook woensdag pech. De attractie in het Kaatsheuvelse park is nog altijd gesloten nadat er zaterdagmiddag een technische storing was opgetreden.

Volgens een woordvoerster van de Efteling zijn technici druk aan het werk om de storing te vinden. “We bekijken het per dag. De status is verder onveranderd.”



De technische storing werd zaterdag voorafgegaan door een kleine botsing tussen twee sleeën van de attractie.