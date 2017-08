Brand Petjes Bar mogelijk aangestoken, politie doet onderzoek

OVERLANGEL - De politie houdt er rekening mee dat de brand in de Petjes Bar in Overlangel is aangestoken. Het terrein rondom de kroeg is woensdag afgezet om onderzoek te kunnen doen.

De politie laat weten dat er nog geen onderzoek in het pand kan worden gedaan. Dat is op dit moment nog te gevaarlijk. Waarschijnlijk kan dit morgenochtend pas. Rechercheurs doen onderzoek rondom het pand om te kijken of er aanwijzingen zijn voor brandstichting.



De brand in de kroeg brak rond vier uur ’s nachts uit. Omwonenden hoorden een harde klap. Toen ze naar buiten keken zagen ze de Petjes Bar in lichterlaaie staan. Een paar mensen hoorden vervolgens een auto wegrijden.Er is bijna niets meer over van het café aan de Doctor Ruijsstraat. Ook is er instortingsgevaar. De politie en brandweer bekijken hoe ze het gebouw in stukjes kunnen afbreken om instorten te voorkomen.De gemeente Oss meldt dat er geen asbest is aangetroffen. Bewoners van omliggende huizen zijn geëvacueerd en hebben tijdelijk onderdak. Het terrein wordt door de politie bewaakt tot het onderzoek is afgerond. Hoe lang dit gaat duren, is nog niet bekend.