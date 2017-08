'Vriend' verstopte coke in de keuken, bewoner zijn huis uit gezet

STEENBERGEN - Een man uit Steenbergen moet zijn huis uit omdat hij een vriend met drugs bij hem liet logeren. Woensdag probeerde de bewoner huisuitzetting te voorkomen bij de rechtbank in Breda maar die oordeelde anders.

'Hij bleef soms een paar weken en dan ging hij weer naar familie in Zweden. Ik vroeg nooit huur,' vertelde de bewoner tegen de rechter. 'Hij kookte ook wel eens of deed de tuin'. De logé was een vriend. Maar wel iemand met een geheim...



Gastvrij en katholiek

"Ik ben altijd netjes geweest, katholiek opgevoed. Misdienaar geweest. En ik heb hem onderdak geboden." aldus de man. De rechter vroeg daarna: "U voelt zich slachtoffer?" "Behoorlijk", antwoordde de Steenbergenaar. Zijn advocaat vulde nog aan dat de vriend misbruik maakte van zijn gastvrijheid en dat de Steenbergenaar nu

'op de blaren moet zitten'.



De zaak kwam op 23 mei aan het rollen toen de politie de logé arresteerde. Bij de huiszoeking ontdekten agenten drie kilo cocaïne: verstopt in de keuken, achter een plint. Op een slaapkamer boven vonden de agenten in een oude televisie, een fikse stapel bankbiljetten: "Daar kun je een aardige auto mee kopen", zei de rechter woensdag in Breda. Toen ook een weeschaal opdook in het huis, was het criminele plaatje compleet: drugshandel.



Sluiting

De gemeente mag in zo'n geval optreden en daarom besloot de burgemeester van Steenbergen dat het pand dicht moet voor drie maanden. De bewoner kreeg dat op 24 juli te horen maar in de brief stond niks over wanneer dat ging gebeuren. Er volgde een nieuwe brief waarin een termijn van twee weken werd vermeld.



Maar in de rechtbank bleek dat de gemeente opnieuw geen exact tijdstip had bedacht voor de ontruiming. Na wat verwaring en gepuzzel werd bepaald dat donderdag 10 augustus om middernacht het huis leeg moet zijn.



Represailles?

"Welk doel is hiermee gediend?", vroeg de advocaat zich op de zitting af want de drugsvondst dateert al van mei. Maar de rechter zei dat de openbare orde misschien wel degelijk in het geding kan zijn. Er zit een zeker risico aan thuis blijven, omdat de kans altijd aanwezig is dat criminelen verhaal komen halen, iets waar de gemeente Steenbergen ook op wijst.



"Meneer heeft niks kwijt gemaakt", zei de advocaat die nogmaals benadrukte dat de Steenbergenaar niks wist over wat zijn 'vriend' uitspookte.



'Zuur verhaal'

De rechter kon weinig voor hem doen doen. Nou zijn er uitzonderingen mogelijk in zulke gevallen, maar dan moeten bewoners ook echt duidelijk kunnen aantonen dat ze het niet hadden kunnen weten. Hier was daar geen sprake van, vertelde de rechter. "Het is een zuur verhaal voor u, maar heel bijzonder is het helaas niet".



Daarom kreeg de gemeente Steenbergen groen licht voor ontruiming. Intussen is de bewoner in overleg met de woningcorporatie om te voorkomen dat hij op een zwarte lijst komt. Buiten slapen hoeft niet, want hij kan bij zijn dochter logeren. "Net getrouwd maar ja", zei de Steenbergenaar. Of hij na drie maanden weer terug mag in zijn huis is onbekend.



De 'vriend' is verder van huis. Hij zou momenteel ergens in een politiecel zitten, in afwachting van uitlevering naar België waar een onderzoek tegen hem loopt.