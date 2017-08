Invasie van Amerikaanse fastfoodketens in Brabant: vloek of zegen?

EINDHOVEN - Fastfoodrestaurants overspoelen Brabant met hamburgers, pizza’s, patat en andere lekkernijen. De provincie is in trek bij de bekende Amerikaanse fastfoodketens. Taco Bell opende in april haar eerste vestiging in Eindhoven. Daar komen binnenkort vier zaken van Dunkin’ Donuts, een vestiging van Five Guys en twee nieuwe Burger King’s bij. Leuk, zo’n impuls voor de Brabantse economie? Of moeten we waken voor ‘Amerikaanse toestanden’ en kampt straks elke Brabander met overgewicht?

Voor het vierde jaar op rij is er groei te zien in de horecabranche. Volgens Thijs Geijer, econoom bij ING, heeft de interesse van de fastfoodketens in Brabant onder meer te maken met de lage werkloosheid, waardoor mensen meer te besteden hebben, en de sterke groei van de Brabantse economie. "Dat zorgt ervoor dat mensen sneller buiten de deur eten."



Hapje en drankje

Eindhoven is een goed voorbeeld. Daar hebben mensen in de hele regio over het algemeen wat meer te besteden en het is tegenwoordig een echte winkelstad. "Als mensen gaan shoppen, dan hoort daar ook een hapje of drankje bij", verklaart Geijer. En dat klopt, want de lichtstad heeft van elke bekende fastfoodketen wel één vestiging. Van de McDonalds en de Domino’s Pizza zelfs zes.



Er komen in ieder geval flink wat banen bij, denkt de econoom. "Er zijn vast ondernemers die last hebben van de grote fastfoodketens, maar over het algemeen is er door de totale groei van de horecabranche geen verdringing in de markt."



Zien eten doet eten

Voedselexperts zijn minder blij met de fastfoodinvasie. Onder anderen voedselwetenschapper Kees de Graaf van de Wageningen Universiteit vindt dat gemeenten iets aan de massale komst van de ketens moet doen. Eetgedrag wordt volgens De Graaf door je omgeving veroorzaakt. "Hoe meer aanbod aan slecht, hoe minder gezond mensen eten."



De Graaf erkent dat zelf kiezen wat je eet een 'fundamenteel mensenrecht' is. Toch vindt hij dat gezond eten gestimuleerd moet worden en dat daar ook een taak bij de overheid ligt. "Overgewicht los je niet op met een medicijn. Daar moet de voedselomgeving voor veranderen."



Voorlopig is dat in ieder geval nog niet zo ver. Brabant telt op dit moment onder meer 32 filialen van McDonalds, 32 vestigingen van Domino’s Pizza, 35 plekken waar je een broodje Subway kunt halen, drie Burger King’s, vier KFC’s en zes Starbucks'.