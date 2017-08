Lars Boom kiest voor andere winter, geen duels met Mathieu van der Poel

VLIJMEN - Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn de topmannen in het veldrijden, komende winter gaan ze geen duels aan met Lars Boom. De voormalig wereldkampioen veldrijden kiest in overleg met de ploeg voor een andere indeling van de winter, in aanloop naar het klassieke voorjaar.

Boom werd dinsdag vijfde in de tijdrit van BinckBank Tour, een goede prestatie. Na afloop van wedstrijd over negen kilometer gaf hij in gesprek met De Telegraaf aan dat hij het veldrijden laat schieten. "Zoals ik er nu over denk, ga ik dat niet meer doen. Vorige winter heb ik wat crossen gereden en dat is niet echt goed gegaan in combinatie met het voorjaar. Komend jaar gaan we dat anders doen."



Zo'n beslissing wordt altijd genomen in overleg met de ploeg, laat communicatiemanager Ard Bierens van Team LottoNL-Jumbo weten. "Je gaat bij elkaar zitten om het voorjaar te evalueren, daar trek je conclusies uit." De planning is nog niet gemaakt, maar voor Boom lijkt het gezien zijn uitspraken duidelijk. Hij laat het veldritseizoen aan zich voorbij gaan.



'Intensiteit'

Dat veldrijden en een goed voorjaar op de weg niet samengaan is te kort door de bocht. "Maar wij denken dat het voor Lars beter is om andere dingen te doen. Hij heeft omvang nodig, terwijl veldrijden intensiteit is."



Boom werd zes keer Nederlands kampioen veldrijden, van 2007 tot en met 2012. Na een tweede plaats in 2013 deed hij een paar jaar niet mee. Afgelopen winter deed de renner uit Vlijmen weer mee aan het NK, in Sint-Michielsgestel eindigde hij als achtste.