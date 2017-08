Bouwcontainer bij failliete winkel geplunderd, gegraai naar paspoppen, kastjes en tafels

OISTERWIJK - Gratis spullen voor het oprapen! Met die gedachte plunderden voorbijgangers de container van een failliete kledingwinkel in Oisterwijk. De winkel zette de overgebleven spullen woensdagmiddag op straat.

Rond vier uur besloot de eerste voorbijganger zijn slag te slaan. Al snel stond een groepje van ongeveer dertig mensen rond de container om de beste spullen te bemachtigen. Volgens een ooggetuige ontstonden er irritaties, toen mensen net naast de mooie paspop grepen.



Vervolgens liepen mensen met de meest vreemde objecten door de straten van het Oisterwijkse centrum. Het ging om kledingwinkel Jackie’s aan De Lind. De zaak is sinds 5 juli failliet. De kledingvoorraad van de zaak lag niet in de container. Die was al verkocht.