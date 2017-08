'Caviakiller' blijft in tbs: extreem vluchtgevaarlijk en kans op herhaling

BREDA - De zogenoemde Caviakiller uit Wouw, moet voorlopig in een tbs-kliniek blijven. Het gaat slecht met hem. Hij is vluchtgevaarlijk en weigert iedere behandeling. Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank in Breda. De rechters besloten daarom zijn behandeling te verlengen.

De verdachte -Sander D.(35)- kwam in 2003 in het nieuws nadat hij in West-Brabant tientallen cavia's ontvoerde, martelde en doodde. Hij stopte de knaagdiertjes onder meer in een magnetron. Tijdens zijn tbs-behandeling in een kliniek probeerde hij een bom in elkaar te knutselen.



Schieten

In 2013 schoot hij met een alarmpistool in de lucht voor de deur van het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal. Daar kreeg hij een celstraf van tien maanden voor en een gedwongen opname in een tbs-inrichting.



De eerste fase van deze behandeling was onvoldoende, zo blijkt. Uit het vonnis van de rechtbank komt naar voren dat Sander D. nog steeds een ontwikkelingsstoornis heeft met asociale trekken, zich niet kan inleven in anderen en geen regels erkent van anderen.



Het gevaar op herhaling wordt groot geacht, door de deskundigen van de Van Mesdagkliniek.



Gevaar voor zichzelf en voor anderen

Bovendien kwam in de kliniek de veiligheid van anderen in gevaar en heeft D. daarom een andere status gekregen. Hij is 'extreem vlucht- en beheersgevaarlijk' en daarom overgeplaatst . Wat het gecompliceerder maakt, is dat D. sinds december 2016 niet meer behandeld wil worden. Hij wordt nu alleen beveiligd.



Deskundigen en ook de rechter spreken van een 'impasse'. Volgens de rechtbank is er ook geen enkel zicht op een einde van de tbs.



Grondige aanpak

Op verzoek van de advocaat komt er een overleg tussen alle betrokken partijen (een 'zorgconferentie') om te kijken hoe ze de behandeling weer vlot kunnen trekken. Over een jaar toetst de rechtbank in Breda opnieuw of er vooruitgang is geboekt.